Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 22:01
Carlos Alcaraz enciende las alarmas en el mundo del tenis tras lesión
Carlos Alcaraz preocupa tras retirarse del Masters 1000 de Shanghái por molestias físicas.
Tras una excepcional temporada 2025 en donde el tenista español Carlos Alcaraz, ha ganado una gran cantidad de torneos importantes sobre su rival Sinner y acortando distancia en el ranking ATP, parece que le comenzó a cobrar factura la gran cantidad de partidos y torneos que ha disputado.
La exigencia de Alcaraz provocó que anunciara su retiro del Rolex Shanghai Masters 2025 debido a una lesión en el tobillo izquierdo, poniendo fin anticipado a sus planes de competencia en uno de los torneos más importantes de la gira asiática.
Carlos Alcaraz le dice adiós al Masters 1000 de Shanghái
La decisión llegó poco después de su victoria en el Japan Open, donde consiguió su octavo título de la temporada, pero padeció molestias físicas que lo acompañaron desde los primeros partidos.
Alcaraz ya venía presentando problemas en el tobillo izquierdo al lesionarse durante su primer partido en Tokio contra Sebastián Báez. Sin embargo, a pesar de las molestias físicas, continuó su camino en el torneo y logró conquistar el título, consciente del riesgo que implicaba su estado.
El tenista español dio a conocer a través de sus redes sociales la decepción por no poder competir en Shanghái y manifestó que, tras dialogar con su equipo, lo más prudente era priorizar su recuperación.
“Estoy muy decepcionado de anunciar que no podré jugar el Rolex Shanghai Masters este año. He estado lidiando con problemas físicos y, tras discutir con mi equipo, creemos que la mejor decisión es descansar y recuperarme”.
Así está el ranking ATP tras el nuevo triunfo de Carlos Alcaraz en Japón
- Carlos Alcaraz — 11 540 puntos
-
Jannik Sinner — 10 780 puntos
-
Alexander Zverev — 5 930 puntos
-
Novak Djokovic — 4 830 puntos
-
Taylor Fritz — 4 675 puntos
-
Ben Shelton — 4 190 puntos
-
Jack Draper — 3 590 puntos
-
Alex de Minaur — 3 545 puntos
-
Lorenzo Musetti — 3 505 puntos
-
Karen Khachanov — 3 190 puntos
