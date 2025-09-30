Carlos Alcaraz enciende las alarmas en el mundo del tenis tras lesión

Tras una excepcional temporada 2025 en donde el tenista español Carlos Alcaraz, ha ganado una gran cantidad de torneos importantes sobre su rival Sinner y acortando distancia en el ranking ATP, parece que le comenzó a cobrar factura la gran cantidad de partidos y torneos que ha disputado.

La exigencia de Alcaraz provocó que anunciara su retiro del Rolex Shanghai Masters 2025 debido a una lesión en el tobillo izquierdo, poniendo fin anticipado a sus planes de competencia en uno de los torneos más importantes de la gira asiática.

Carlos Alcaraz le dice adiós al Masters 1000 de Shanghái

La decisión llegó poco después de su victoria en el Japan Open, donde consiguió su octavo título de la temporada, pero padeció molestias físicas que lo acompañaron desde los primeros partidos.

Alcaraz ya venía presentando problemas en el tobillo izquierdo al lesionarse durante su primer partido en Tokio contra Sebastián Báez. Sin embargo, a pesar de las molestias físicas, continuó su camino en el torneo y logró conquistar el título, consciente del riesgo que implicaba su estado.