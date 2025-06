Carlos Alcaraz sorprende y propone cambio de regla en el tenis: "es un problema"

El tenista español señaló la labor de la juez de silla

"No me creo que esté aquí", manifestó el murciano tras un encuentro brutal y en el que remontó un 2-4 en contra en el tercer set. "No me rendí", añadió, después de dejar en el camino a un espectacular Munar, que jugó uno de los mejores partidos de su vida y aun así no pudo con un tremendo Alcaraz.

"No es lo bonito y para nosotros tampoco. Yo personalmente intento ir lo más rápido posible. No recuerdo la última vez que me pusieron 'warning' por tiempo y en la primera ronda no tuve ningún tipo de problema. Hoy he tenido varios problemas con ello. No lo entiendo. También creo que es un problema de la juez de silla, que quizás ha querido tener el protagonismo hoy, pero bueno es una regla que debería de cambiar", aseguró el de Murcia.