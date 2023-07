'Claro, son igualitos': confundieron a Roger Federer con Rafa Nadal y el suizo no aguantó la risa

Los nombres de Roger Federer y Rafael Nadal están asociados para siempre gracias a una rivalidad en la pista que es considerada como una de las más importantes de la historia del deporte. Y el vínculo es tan grande que algunos tienen problemas para diferenciar entre el jugador suizo y el español.

Según relató Federer en una entrevista a la cadena de televisión estadounidense CNN, eso es precisamente lo que le pasó cuando un individuo creyó reconocerle en las calles de Venecia.



Federer, que se retiró del tenis el pasado mes de septiembre, explicó entre risas lo que sucedió cuando el desconocido le siguió por las calles de la ciudad italiana.



"Por favor, ¿puedo hacerme una foto con usted?", le pidió el individuo quien, para asegurarse que no estaba perdiendo el tiempo, le preguntó a continuación: "¿Es usted quién creo que es?".



A lo que Federer respondió: "No sé quien cree que yo soy". "¿Es usted Nadal?", continuó el desconocido. "Cuanto lo siento, no soy él", siguió explicando Federer que, ante la desilusión del aficionado, prosiguió su caminó.



"Me di la vuelta y me estaba mirando diciendo: '¡Qué lastima que no es Nadal'", concluyó Federer entre risas.



Entre 2004 y 2019, Federer y Nadal se enfrentaron en 40 ocasiones en la pista, 24 de ellas en finales de torneos. Nadal ganó en 24 ocasiones. Pero a pesar de su gran rivalidad en la pista, los dos jugadores han desarrollado una profunda amistad.

Durante el partido de la Copa Laver que marcó la retirada de Federer, los dos jugadores no pudieron reprimir sus lágrimas. Posteriormente el español declaró que parte de su vida se acabó con la retirada de Federer.