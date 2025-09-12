Colombia empezó con el pie izquierdo Copa Davis: Nicolás Mejía perdió

Sigue avanzando una nueva edición de la Copa Davis 2025, la cual corresponde a la edición Nº 113 del prestigioso torneo internacional de tenis masculino por países, y viene con novedades importantes tanto en su estructura como en su calendario.

Colombia claramente no se podía perder este gran evento internacional y convocó a lo mejor de lo mejor para ir en busca de un nuevo título que llene de alegría a todo el país. Nicolás Mejía justamente es uno de ellos, pero su camino en la competencia no comenzó como se esperaba para el país cafetero, ya que comenzó cayendo frente a Alex Molcan.

Nicolás Mejía no pudo en la apertura de la serie de la Copa Davis

El equipo cafetero inició el año con la ilusión de superar los Play-offs del Grupo Mundial I, una etapa crucial que se disputó entre el 31 de enero y el 2 de febrero en Ibagué, donde enfrentó a Barbados. Con el apoyo de la afición local y el liderazgo de jugadores como Nicolás Mejía, Colombia logró imponerse en una serie muy reñida que terminó 3-2, asegurando su clasificación al World Group I, instancia superior de la competencia.

Sin embargo, la ilusión de Colombia en la competencia empieza a llegar a su fin, ya que en el primer punto de la serie entre Eslovaquia Vs. Colombia por el Grupo Mundial I de Copa Davis, fue el tenista, Alex Molcan, quien se terminó llevando la victoria con un marcador de 2-0.