Colombia va por el cupo al Grupo Mundial de la Billie Jean King Cup: definido su rival en playoffs

Esta será la primera vez que Colombia enfrente a Japón en el repechaje de la Billie Jean King Cup. Ambos habían sido emparejados para disputar esta misma instancia en 2002. Sin embargo, los asiáticos no se presentaron para el duelo que se debía jugar en Bogotá, por lo que la delegación nacional ganó por walkover (abandono).

Vea también: Debut y despedida para Nicolás Mejía en Roland Garros: cayó en el primer partido de la qualy

Billie Jean King Cup 2023: playoffs para el Grupo Mundial

Eslovaquia vs Argentina

Bélgica vs Hungría

Gran Bretaña vs Suecia

Brasil vs Corea del Sur

Ucrania vs Países Bajos

Serbia vs Rumania

Japón vs Colombia

Austria vs México

Otras noticias

¿Cómo empezar a correr?