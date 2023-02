Colombia ya tiene rival para la Copa Davis; jugará en septiembre

Luego de la eliminación de Colombia a manos de Gran Bretaña en al lucha por avanzar al Grupo Mundial (1-3), quedó definido el rival de los dirigidos por Alejandro Falla para la próxima edición, la cual será en septiembre.

Próximo rival de Colombia en la Copa Davis

Pues el sorteo del Grupo Mundial I de la Copa Davis ha deparado los siguientes cruces: Ucrania vs Colombia, Argentina vs Lituania, y Dinamarca vs Brasil.

Cabe recordar que los ganadores de cada llave disputarán las rondas clasificatorias de la Copa Davis 2024, en las que pelearán por jugar la fase final del torneo ese año.

¿Cuál será la sede para Ucrania vs Colombia por Copa Davis?

Ucrania, que también jugó como local las eliminatorias del pasado fin de semana, lo hizo debido a la guerra en la localidad polaca de Leszno, una ubicación que podría repetir para recibir a Colombia.

Asimismo, se definieron los demás enfrentamientos en el sorteo realizado este jueves en las oficinas de la ITF (Federación Internacional de Tenis).

¿Cómo quedaron son las llaves de la próxima Copa Davis?

Bosnia vs Alemania, Bulgaria vs Kazajistán, Bélgica vs Uzbekistán, Argentina vs Lituania, Ucrania vs Colombia, Hungría vs Turquía, Israel vs Japón, Austria vs Portugal, Grecia vs Eslovaquia, Perú vs Noruega, Rumanía vs China Taipei y Dinamarca vs Brasil.

*Los ubicados en primer lugar, juegan de locales.

Cruces de la Grupo Mundial II de la Copa Davis

Mónaco vs Ecuador, Nueva Zelanda vs Tailandia, México vs China, Pakistán vs Indonesia, Uruguay vs Egipto, Líbano vs Jamaica, Eslovenia vs Luxemburgo, Georgia vs Túnez, El Salvador vs Irlanda, Hong Kong vs Letonia y Polonia vs Barbados.