Copa Colsanitas 2023: ¿Cómo quedaron las llaves de cuartos de final?

La Copa Colsanitas entró en las últimas instancias, pues durante este jueves 6 de abril se disputaron los octavos de final en el cuadro de sencillos, siendo Emiliana Arango la única colombiana en carrera. Pues la antioqueña de 22 años se enfrentó a Sara Sorribes, sin embargo fue superada en dos sets (4-6 y 3-6), frustrando sus posibilidades de cara al título.

Por su parte, la italiana Nuria Brancaccio superó a la austriaca Sinja Kraus por doble 6-2; mientras que la eslovena Tamara Zidanšek venció a la sueca Mirjam Bjorklund; y la estadounidense Peyton Stearns dejó fuera de carrera a Elina Avanesyan.

Vea también: Cero rencores: Higuita y Carapaz pasaron la página por choque en la Vuelta al País Vasco

¿Cómo se jugarán los cuartos de final de la Copa Colsanitas 2023?

Así las cosas, quedaron definidos las llaves de cuartos de final de la Copa Colsanitas 2023 en el cuadro de sencillo, los cuales se disputarán este jueves a partir de las 10:00 a. m.

Nuria Brancaccio vs TatjanaMaria

Tamara Zidanšek vs Peyton Stearns

Kamila Rajímova vs Sara Sorribes

Laura Pigossi vs Francesca Jones

Entre tanto, la el cuadro de dobles de la Copa Colsanitas 2023 ya está sobre las semifinales, las cuales se disputarán este viernes 7; pues la final está programada para el sábado 8 de abril.

Allí, las colombianas María Paulina Pérez y Yuliana Lizarazo no tendrán acción, pues quedaron eliminadas en la ronda de ocho parejas manos de la brasileña Pigossi y la bielorrusa Lídziya Marózava,

Le puede interesar: [Video] Que le den el Puskás de una vez: golazo en Libertadores a 66 metros de distancia

Copa Colsanitas 2023: así son los cruces de semifinales en dobles

Sara Errani e Irina Bara vs Irina Jromachova e Iryna Shymanovich

Laura Pigossi y Lídziya Marózava vs Katarzyna Piter y Oksana Kaláshnikova