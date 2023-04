Copa Colsanitas 2023: ¿Cómo quedaron las llaves de octavos de final?

La Copa Colsanitas sigue su curso luego de que el cuadro principal del certamen se empezara a disputar desde el pasado lunes 3 de abril.

Este martes quedaron definidas las llaves de octavos de final luego de que la primera ronda que dejó como gran sorpresa a la sueca Mirjam Bjorklund, quien dejó en el camino a la belga Elise Mertens, una de las principales candidatas a quedarse con el título.

Eso sí, queda en competencia la alemana Tatjana María, quien comenzó la defensa del título logrado en 2022 con un cómodo triunfo ante la estadounidense Katrina Scott por 6 - 1 y 6 - 4.

Asimismo, Emiliana Arango accedió a octavos de final luego de que su rival, la francesa Harmony Tan, tuviera que abandonar el partido en el segundo set, la colombiana había ganado el primer parcial del compromiso.

Copa Colsanitas 2023: llaves de octavos de final

Mirjam Bjorklund vs Tamara Zidansek

Peyton Stearns vs Elina Avanesyan

Kamilla Rakhimova vs Eugene Bouchard

Emiliana Arango vs Sara Sorribes

Laura Pigossi vs Natalija Stevanovic

Carol Zhao vs Francesca Jones

Sinja Kraus vs Nuria Brancaccio

Carolina Alves vs Tatjana Maria