Copa Colsanitas 2025: Partidos y horarios del jueves 3 de abril

Continúa la Copa Colsanitas, y este jueves 3 de abril habrá espacio para ocho partidos, de los cuales cuatro serán por el cuadro de sencillos y otros cuatro por el de dobles, aunque en el caso de dobles, por rondas diferentes.

Las emociones de la Copa Colsanitas este jueves iniciarán a las 11:00 a. m. en la cancha 2 del Country Club de Bogotá, pues en dobles se disputará el primer partido de cuartos de final. Posteriormente habrá dos de octavos y otro de cuartos, los tres con horarios tentativos, dependiendo de la duración del primero y de las condiciones climáticas.

Vuelve a jugar la local Camila Osorio por octavos de sencillos, quien sigue luchando en pro de revalidar el título; y en dobles estarán las 'cafeteras' Valentina Mediorreal Arias, María Paulina Pérez Garcia y Emiliana Arango.

Copa Colsanitas: Programación dobles - jueves 3 de abril

Cancha 2

11:00 a. m. | [Cuartos de final]

Jessie Aney (USA) / Jessica Failla (USA) vs. [2] Emily Appleton (GBR) / Quinn Gleason (USA)

No antes de la 1:00 p. m. | [Octavos]

[3] Marie Bouzkova (CZE) / Katarzyna Kawa (POL) vs. Leolia Jeanjean (FRA) / Varvara Lepchenko (USA)

A continuación | [Octavos]

[WC] Valentina Mediorreal Arias (COL) / María Paulina Pérez Garcia (COL) vs. Emiliana Arango (COL) / Selena Janicijevic (FRA)

A continuación | [Octavos]

I. Bara (RUM) / L. Pigossi (BRA) O M. Kononova (Neutral) / C. Rosca (USA) vs. [4] Ariana Arseneault (CAN) / Oksana Kalashnikova (GEO) [Cuartos de final, Dobles]

Cancha central

12:00 m. | [Octavos de final]

Emina Bektas (USA) vs. [2] Camila Osorio (COL)

A continuación | [Octavos de final]

[6] Tatjana Maria (GER) vs. Hanna Chang (USA)

A continuación | [Octavos de final]

[8] Cristina Bucsa (ESP) vs. [Q] Lea Boskovic (CRO)

No antes de las 6:30 p. m. | [Octavos de final]

Julia Riera (ARG) vs. Iva Jovic (USA)