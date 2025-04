Copa Colsanitas 2025: Programación del miércoles 2 de abril

La Copa Colsanitas 2025 avanza, y este martes 1 de abril se llevaron a cabo los juegos de la ronda de 32 jugadores, por lo que quedaron definidas las llaves de octavos de final del torneo más importante de la WTA de este lado del mundo. La colombiana Camila Osorio se metió en esta instancia.

De tal forma, es importante revisar los cruces de octavos de final y la programación para este miércoles 2 de abril, la cual traerá consigo cuatro encuentros, mientras que el jueves 3 de abril habrá cuatro juegos más.

Partidos y horarios de octavos de final de la Copa Colsanitas 2025

Cancha 2 - 11:00 a. m.

Katarzyna Kawa vs Laura Pigossi

Cancha central

Marie Bouzkova vs Raluca Serban - 12:00 m.

Patricia Maria Tig vs Julieta Pareja - 1:10 p. m.

Leolia Jeanjean vs Séléna Janicijevic - 6:30 p. m.

Ahora, respecto a los cruces de octavos de final que se efectuarán el jueves 3 de abril, hay cuatro compromisos, donde el más llamativo será el que afronta la colombiana Camila Osorio ante la estadounidense Emina Bektas.

Cristina Bucsa vs Lea Boskovic

Julia Riera vs Iva Jovic

Tatjana Maria vs Hanna Chang

Emina Bektas vs Camila Osorio

Cabe recordar que el viernes 4 de abril se jugarían los cuartos de final de la Copa Colsanitas, sin embargo habrá que esperar a cómo avanzan las condiciones climáticas, puesto que se teme por una tormenta eléctrica.