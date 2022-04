Copa Colsanitas: Así se jugarán los cuartos de final

La Copa Colsanitas (WTA 250) definió este jueves 7 de abril las tenistas clasificadas a los cuartos de final, en donde la colombiana María Camila Osorio sigue como principal favorita.

Osorio superó en octavos de final a la turca Ípek Oz en dos sets con parciales 6-3 y 7-6. Ahora, la cucuteña se medirá en cuartos de final con la rusa Elina Avnesyan.

Por otro lado, la rumana Irina Bara dejó en el camino a la neerlandesa Suzan Lamens con parciales 6-0, 0-6 y 6-4.

A última hora, la rusa Kamila Rajimova venció a la brasileñas eatriz Haddad Maia 6-4, 3-6 y 6-4.

Resultados de este jueves en la Copa Colsanitas:

María Camila Osorio (Colombia) a Ípek Oz (Turquía) 6-3 y 7-6

Irina Bara (Rumanía) a Suzan Lamens (Países Bajos) 6-0, 0-6 y 6-4

Beatriz Haddad Maia (Brasil) a Kamila Rajimova (Rusia) 6-4, 3-6 y 6-4

Así se jugarán los cuartos de final:

Mirjam Bjorklund (Suecia) Vs. Tatjana María (Alemania)

Dayana Yastrmska (Ucrania) Vs. Laura Pigossi (Brasil)

María Camila Osorio (Colombia) Vs. Elina Avnesyan (Rusia)

Irina Bara (Rumanía) Vs. Kamila Rajimova (Rusia)