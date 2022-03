Está todo listo para el repechaje de la Copa Davis 2022 en donde Colombia tendrá como rival a Estados Unidos por un cupo a la fase final del torneo.

Los duelos se llevarán a cabo este viernes 4 y sábado 5 de marzo, siendo los del primer día a partir de las 7:00 p. m., mientras los del día siguientes desde las 4:00 p. m. (hora de Colombia).

De tal forma, es importante hacer énfasis en el lugar por el cual se podrán ver tales compromisos, debido a la importancia que tienen en las aspiraciones de los 'cafeteros'.

Copa Davis 2022: cómo ver el repechaje Colombia vs Estados Unidos

Los duelos de la repesca a la fase final de Copa Davis que tendrán lugar en territorio estadounidense se podrán ver a través de la señal básica de Win Sports.

Asimismo, cabe recordar que este viernes se disputarán dos duelos, iniciando con Nicolás Mejía (Col) vs Sebastián Korda (EEUU) y cerrando con Alejandro González (Col) vs. Taylor Fritz (EEUU).

Entre tanto, el sábado la jornada iniciará con los doblistas Farah / Cabal (Col) vs. Ram / Sock (EEUU), Nicolás Mejía (COL) vs. Taylor Fritz (EEUU), y Alejandro González (COL) vs. Sebastián Korda (EEUU).