Copa Davis: definidas fechas y rival de Colombia en playoffs del Grupo Mundial I

Colombia visitará a Marruecos y México se medirá a Grecia también en condición de visitante en los 'playoffs' del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026, según anunció este martes la Federación Internacional de Tenis (ITF) tras el sorteo celebrado en Londres.



El Equipo Colombia Colsanitas, décimo cabeza de serie, jugará contra Marruecos, mientras que Grecia, undécimo cabeza de serie, será local ante México, y Paraguay también ejercerá como visitante en su cruce frente a Rumanía.

