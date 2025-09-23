Actualizado:
Copa Davis: definidas fechas y rival de Colombia en playoffs del Grupo Mundial I
El equipo cafetero tendrá que medirse a un rival africano.
Colombia visitará a Marruecos y México se medirá a Grecia también en condición de visitante en los 'playoffs' del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026, según anunció este martes la Federación Internacional de Tenis (ITF) tras el sorteo celebrado en Londres.
El Equipo Colombia Colsanitas, décimo cabeza de serie, jugará contra Marruecos, mientras que Grecia, undécimo cabeza de serie, será local ante México, y Paraguay también ejercerá como visitante en su cruce frente a Rumanía.
Eliminatorias del Grupo Mundial I en la Copa Davis 2026
Finlandia (1) vs. Hong Kong, China
Suiza (2) vs. Túnez
Portugal (3) vs. China, RP
Taipei Chino (4) vs. Líbano
Bosnia y Herzegovina (5) vs. Nueva Zelanda
Kazajstán (6) vs. Mónaco
Israel (7) vs. Lituania
Turquía (8) vs. Eslovenia
Polonia (9) v Egipto
Colombia (10) vs. Marruecos
Grecia (11) vs. México
Rumania (12) vs. Paraguay
Ucrania (13) vs. Luxemburgo
Otros cruces que dejó el sorteo de ‘playoffs’ en la Copa Davis en el Grupo Mundial II, dejó al equipo de Uruguay recibiendo a Jamaica, El Salvador será local frente a Benín, y Bolivia viajará al país centroamericano de Barbados. Por su parte, República Dominicana visitará a Letonia, mientras que Puerto Rico y Bermuda harán lo propio ante Tailandia y Georgia respectivamente.
Cronograma de las series de ‘playoffs’ en la Copa Davis
Los enfrentamientos se disputarán entre el 6 y el 8 de febrero del año 2026, con sedes y fechas exactas fijadas por los países anfitriones, recordando que en total serán 52 naciones compitiendo en 26 eliminatorias.
Los ganadores de los cruces del Grupo Mundial I avanzarán a la siguiente ronda en septiembre, mientras que los derrotados se enfrentarán a los vencedores de los 'playoffs' del Grupo II. Por otro lado, las naciones perdedoras de las eliminatorias del Grupo II competirán en eventos regionales del Grupo III más adelante en el año 2026.
