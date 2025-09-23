Cargando contenido

Tenista colombiano en la Copa Davis
Tenista colombiano en la Copa Davis 2025
Actualizado:
Mar, 23/09/2025 - 18:39

Copa Davis: definidas fechas y rival de Colombia en playoffs del Grupo Mundial I

El equipo cafetero tendrá que medirse a un rival africano.

Colombia visitará a Marruecos y México se medirá a Grecia también en condición de visitante en los 'playoffs' del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026, según anunció este martes la Federación Internacional de Tenis (ITF) tras el sorteo celebrado en Londres. 
 
El Equipo Colombia Colsanitas, décimo cabeza de serie, jugará contra Marruecos, mientras que Grecia, undécimo cabeza de serie, será local ante México, y Paraguay también ejercerá como visitante en su cruce frente a Rumanía. 

Eliminatorias del Grupo Mundial I en la Copa Davis 2026 

Finlandia (1) vs. Hong Kong, China 

Suiza (2) vs. Túnez 

Portugal (3) vs. China, RP  

Taipei Chino (4) vs. Líbano 

Bosnia y Herzegovina (5) vs. Nueva Zelanda 

Kazajstán (6) vs. Mónaco 

Israel (7) vs. Lituania 

Turquía (8) vs. Eslovenia  

Polonia (9) v Egipto  

Colombia (10) vs. Marruecos  

Grecia (11) vs. México 

Rumania (12) vs. Paraguay  

Ucrania (13) vs. Luxemburgo 

Otros cruces que dejó el sorteo de ‘playoffs’ en la Copa Davis en el Grupo Mundial II, dejó al equipo de Uruguay recibiendo a Jamaica, El Salvador será local frente a Benín, y Bolivia viajará al país centroamericano de Barbados. Por su parte, República Dominicana visitará a Letonia, mientras que Puerto Rico y Bermuda harán lo propio ante Tailandia y Georgia respectivamente. 

Cronograma de las series de ‘playoffs’ en la Copa Davis

Los enfrentamientos se disputarán entre el 6 y el 8 de febrero del año 2026, con sedes y fechas exactas fijadas por los países anfitriones, recordando que en total serán 52 naciones compitiendo en 26 eliminatorias. 
 
Los ganadores de los cruces del Grupo Mundial I avanzarán a la siguiente ronda en septiembre, mientras que los derrotados se enfrentarán a los vencedores de los 'playoffs' del Grupo II. Por otro lado, las naciones perdedoras de las eliminatorias del Grupo II competirán en eventos regionales del Grupo III más adelante en el año 2026. 

Agencia EFE / Antena 2
