Cristian Rodríguez ganó nuevo título en el circuito Challenger

El tenista colombiano Cristian Rodríguez logró una nueva conquista en el circuito Challenger del tenis mundial, en una parada que tuvo lugar en la ciudad de Barranquilla y que finalizó para él este domingo con el título en la categoría de dobles.

Haciendo dupla con el estadounidense Benjamin Kittay, en la gran final lograron superar a la dupla conformada por Taha Baadi de Marruecos y Dan Martin de Canadá con parciales de 6-2 y 6-4 en un juego que terminó muy favorable para el colombiano.

En el partido fue clave que cada uno de los tenista logró exponer lo mejor de su técnica. La rapidez de Rodríguez ayudó al equipo a contestar de manera correcta los puntos de sus rivales y el saque de Kittay fue fundamental para lograr varios puntos a través de 'ace'.

Al final el colombiano habló de este nuevo título y aseguró que era un reto muy importante para su carrera deportiva y así seguir sumando triunfos en teniendo en cuenta que era la primera vez que estaba haciendo dupla con el estadounidense.

"Muy contento con este triunfo en Barranquilla, no era un partido fácil, ellos no son especialistas en dobles y por eso nuestro objetivo era ponerlos en dificultades. Es la primera semana que juego con mi compañero, es muy joven y tiene mucho que aprender, yo también aprendí mucho esta semana. Ganar en casa es una sensación muy linda, representar a tu país y ganar en Barranquilla es una sensación increíble", dijo el colombiano.

Cristian Rodríguez con esta nueva conquista suma 15 títulos Challenger y además es el primer tenista colombiano que consigue ganar este título después de 9 años, el último había sido Alejandro Falla junto a Struvay en 2016.

