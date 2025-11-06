Actualizado:
Jue, 06/11/2025 - 10:30
¿Cuál es el camino de Carlos Alcaraz para recuperar el número 1?
Se realizó el sorteo del ATP Finals que se jugará en Turín.
Después del mal rendimiento de Alcaraz en París, el tenis español perdió el número 1 en el ranking ATP por lo que ahora deberá hacer una gran presentación en el Finals para recuperarlo y cerrar por segunda vez un año como el mejor del mundo. El sorteo ya se realizó y ambos tenistas ya conocen cuál será el camino.
Alcaraz y un grupo completamente diferente al del año pasado
El tenista español quedó en el mismo grupo con Taylor Fritz, Novak Djokovic y Alex de Minaur, el 4,5 y 7 del ranking actualmente, la curiosidad es que en comparación al grupo del año pasado no repite contra ningún competidor. Carlos Alcaraz tiene en sus manos el recuperar el primer lugar, de hecho no necesita ser campeón, solo con ganar 3 partidos a lo largo de todo el torneo ya se aseguraría su lugar, todo porque Sinner tiene que defender los puntos de título mientras que el español quedó eliminado en primera ronda el año anterior.
Al italiano Jannik Sinner por su parte, le tocó enfrentar a Zverev , Ben Shelton y Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti, estos últimos dos definirán cual juega dependiendo de lo que haga Musetti en Atenas.
Los dos primeros de cada grupo se cruzarán con los segundos del grupo contrario en semifinales antes de la gran final, que coronará al Maestro de la actual temporada.
Un cierre de película
Esta temporada de tenis se disparó la pelea entre Sinner y Alcaraz, si bien antes el italiano se veía muy superior, ahora el español sobre todo por su portento físico ha logrado igualar esa diferencia y la temporada lo ha demostrado. Se dividieron los Grand Slams, dos y dos para cada uno y disputaron un sinfín de finales entre los dos, ahora lo único que queda es definir quien se quedará con el número uno para cerrar el año.
