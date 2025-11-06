¿Cuál es el camino de Carlos Alcaraz para recuperar el número 1?

Alcaraz y un grupo completamente diferente al del año pasado

El tenista español quedó en el mismo grupo con Taylor Fritz, Novak Djokovic y Alex de Minaur, el 4,5 y 7 del ranking actualmente, la curiosidad es que en comparación al grupo del año pasado no repite contra ningún competidor. Carlos Alcaraz tiene en sus manos el recuperar el primer lugar, de hecho no necesita ser campeón, solo con ganar 3 partidos a lo largo de todo el torneo ya se aseguraría su lugar, todo porque Sinner tiene que defender los puntos de título mientras que el español quedó eliminado en primera ronda el año anterior.

Al italiano Jannik Sinner por su parte, le tocó enfrentar a Zverev , Ben Shelton y Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti, estos últimos dos definirán cual juega dependiendo de lo que haga Musetti en Atenas.

Los dos primeros de cada grupo se cruzarán con los segundos del grupo contrario en semifinales antes de la gran final, que coronará al Maestro de la actual temporada.