Daniel Galán, campeón del ATP Challenger de Lima

El tenista colombiano de 24 años Daniel Elahi Galán Riveros se consagró este domingo 29 de noviembre campeón del ATP Challenger de Lima.

Galán superó en la final al argentino Thiago Tirante en tres sets con parciales 6-1, 3-6 y 6-3 para quedarse con su primer título de la temporada 2020.

De esta manera, el colombiano pudo celebrar su segundo campeonato en su carrera después de haber conseguido en 2018 el Challenger de San Benedetto en Italia.

Tras el título, Daniel Galán amanecerá este lunes como el tenista 117 en la clasificación de la ATP, la cual es su mejor clasificación.

Your champion in Lima.... Daniel Galan!



The 🇨🇴 lifts his second #ATPChallenger 🏆 and first of 2020.



🔜 A career-high No. 117 in the FedEx ATP Rankings pic.twitter.com/hVzFGv5pRq