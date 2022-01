Danielle Collins y Ashleigh Barty, finalistas del Abierto de Australia

Danielle Collins, N.30 del mundo, se clasificó este jueves en el Abierto de Australia a su primera final de Grand Slam al derrotar a la polaca Iga Swiatek (9ª) 6-4, 6-1, y se enfrentará en el partido por el título a la N.1 Ashleigh Barty.

La estadounidense de 28 años se hizo un nombre en el tenis al alcanzar las semifinales del Abierto de Australia en 2019, en su primera participación.

"No podría estar más feliz. El camino no fue fácil, tantos años de trabajo... ¡Esto no sucede así como así!", afirmó la estadounidense, que el lunes formará parte por primera vez del top-10 mundial.

"Así que es realmente una locura estar aquí, especialmente después de los problemas de salud que he vivido", añadió aludiendo a la endometriosis que tanto le hizo sufrir y por la que fue operada el año pasado.

Collins es apodada "Danimal" por su juego agresivo y por la contundencia de todos sus golpes, la determinación de sus gestos y de sus miradas.

"Añadí variedad a mi juego, pero mi plan A es ser agresiva. Es lo que hice y funcionó", reveló.