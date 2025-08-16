Definido el primer finalista del Masters 1000 de Cincinnati; es un favorito

Sinner espera rival en la final

El número 1 del mundo y defensor del título, espera en la final al ganador de la otra semifinal que jugarán más tarde el español Carlos Alcaraz (número 2) y el alemán Alexander Zverev (número 3), que promete ser uno de los juegos de más emociones en lo que va del torneo.

Atmane, que había derrotado al estadounidense Taylor Fritz (4 del mundo) en octavos de final o al danés Holger Rune (número 9) en cuartos, también plantó cara a Sinner en la semifinal disputada este sábado.

El francés llevó el primer set al 'tie-break' tras defender su saque sin ceder un solo juego, pero Sinner impuso su ley en el desempate para así dar el primer paso en el partido que daba el boleto para la final del torneo.