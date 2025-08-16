Actualizado:
Definido el primer finalista del Masters 1000 de Cincinnati; es un favorito
Alcaraz y Zverev disputarán la segunda semifinal del torneo previo al US Open.
El italiano Jannik Sinner clasificó este sábado para la final del Masters 1.000 de Cincinnati, Estados Unidos, al derrotar al francés Terence Atmane, número 136 del mundo y revelación del torneo por 7-6(4) y 6-2.
Sinner espera rival en la final
El número 1 del mundo y defensor del título, espera en la final al ganador de la otra semifinal que jugarán más tarde el español Carlos Alcaraz (número 2) y el alemán Alexander Zverev (número 3), que promete ser uno de los juegos de más emociones en lo que va del torneo.
Atmane, que había derrotado al estadounidense Taylor Fritz (4 del mundo) en octavos de final o al danés Holger Rune (número 9) en cuartos, también plantó cara a Sinner en la semifinal disputada este sábado.
El francés llevó el primer set al 'tie-break' tras defender su saque sin ceder un solo juego, pero Sinner impuso su ley en el desempate para así dar el primer paso en el partido que daba el boleto para la final del torneo.
Boleto a la final de Cincinnati en el cumpleaños de Jannik
Sinner, que este sábado cumple 24 años, pudo finalmente doblegar a Atmane en el segundo parcial, con una rotura que le situó con 3-1 y que allanó su camino a la final que selló al resto, con otro 'break' para el 6-2 definitivo y la victoria del partido que entregó esta nueva final para el número uno del mundo.
Pese a caer eliminado, Atmane dará un salto espectacular en el ranking de la ATP, situándose entre los 100 primeros por primera vez en su carrera y seguir sorprendiendo en remate del circuito para este 2025 que sigue buscando nuevas estrellas pensando ya en la temporada de 2026.
