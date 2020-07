Del Potro volvió a entrenarse en una cancha pero las molestias no desaparecen

El tenista argentino Juan Martín del Potro, de 31 años y exnúmero 3 del mundo, contó este lunes que volvió a entrenarse en una cancha de tenis, pero que sigue con molestias en la rodilla derecha, que se operó en enero tras fractura de rótula. "Quería contarles que en estos días volví a entrenarme y a practicar de a poco en la cancha. La rodilla aún me molesta así que estamos probando cómo evoluciona. Si bien no hay fechas ciertas, una vez más estoy dando todo para seguir haciendo lo que amo. Gracias por el amor que me dan siempre", escribió el tandilense en Instagram.

Del Potro se operó en Miami tras sufrir una fractura de rótula en octubre de 2018, someterse a una cirugía a mediados de 2019 y seguir con dolores. 'La torre de Tandil' ganó 22 títulos individuales, entre los que se destacan el Abierto de los Estados Unidos de 2009. También obtuvo la Copa Davis de 2016, la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la de plata en Río de Janeiro 2016 y fue tercero de la clasificación mundial.



Esta fue la sexta operación a la que se sometió el argentino, ahora número 128 del mundo. Del Potro se operó la muñeca derecha en 2010 y se sometió a tres cirugías en la muñeca izquierda entre 2014 y 2015.

En mayo de este año el tenista argentino anunció el fin del vínculo con su entrenador, Sebastián Prieto. "Quería contarles que acordamos con Sebastián Prieto finalizar el vínculo para que él pueda desarrollar su trabajo con Juan Londero, mientras continúo mi rehabilitación", expresó Del Potro en sus redes sociales en ese en entonces.