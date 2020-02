Diego Schwartzman pone en duda su presencia en Bogotá para jugar la Davis

En la previa del Abierto Argentino de Tenis, la principal carta argentina de cara a la Copa Davis, Diego Schwartzman, confirmó que su participación en Bogotá, para el enfrentamiento contra Colombia, está en duda. El tenista, mejor ubicado de Suramérica en el ranking mundial, aseguró que no le gusta jugar en la altura y por eso no sabe si viajará a tierras colombianas, más allá de que la Davis, para él, siempre sea un prioridad.

"Como anticipé hace unos días, conversaré con el capitán para ver qué decisión tomaré. No me gusta jugar en la altura y Bogotá la tiene, esa es la única duda que tengo. La Davis siempre la pongo por delante salvo algún problema físico", aseguró el tenista, quien no tiene molestias actualmente y se prepara para disputar el Abierto de su país, que se disputa en mítico Buenos Aires Lawn Tennis Club, al norte de la capital argentina.

Colombia recibirá a Argentina desde el próximo 6 de marzo en el Palacio de los Deportes, para buscar una nueva clasificación a las finales de la Copa Davis que, nuevamente, se jugarán en España. Por lo que una baja de un jugador clave como Schwartzman podría complicar al capitán Gastón Gaudio y al subcapitán Mariano Zabaleta, quienes apuntan a contar con el equipo completo para poder volver a Madrid.

Pese a ello, la situación no parece sencilla y así lo demostró el tenista argentino con sus últimas palabras: "Tuvimos una primera reunión durante el Abierto de Australia 2020 y debemos juntarnos, de nuevo, en los próximos días para tomar una decisión", concluyó el jugador número 14 del ranking mundial.

A la espera de la decisión final del tenista, Gaudio y su equipo ya piensan en alternativas.