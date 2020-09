Djokovic avanzó a tercera ronda del US Open y no ha perdido ni un partido en 2020

Tras perder el primer set del partido, el serbio Novak Djokovic reaccionó para doblegar este miércoles al británico Kyle Edmund en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos y proteger su imbatibilidad en 2020.

El número uno mundial, que llegó a 25 victorias sin ninguna derrota en el año, venció a Edmund (44 del raking de la ATP) por 6-7 (7/5), 6-3, 6-4 y 6-2 en la pista Arthur Ashe, la principal del complejo de Flushing Meadows en Nueva York.

A diferencia del plácido debut ante el bosnio Damir Dzumhur, Edmund hizo pelear a Djokovic durante tres horas y 13 minutos sobre la cancha de pista dura.

Lea también: La Fifa y figuras del fútbol mundial felicitaron al Pibe Valderrama en su cumpleaños 59

"Sirvió bien, peleó mucho. En el primer set y medio el partido pudo ser para cualquiera", reconoció Djokovic. "Luego estuve más cómodo, devolví mejor".

"Fue un buen test y estoy contento de avanzar", dijo el serbio, que mandó una felicitación a su hija por su tercer cumpleaños.

"Me das mucha energía", dijo Djokovic frente a las gradas vacías del imponente Arthur Ashe, donde el serbio persigue su título 18 de Grand Slam.

Ausentes Roger Federer (20 Grand Slams), por lesión, y Rafa Nadal (19), por los riesgos del coronavirus, el serbio tiene una oportunidad de oro para recortarles ventaja en la carrera por el récord de títulos 'Major'.

El próximo rival de Djokovic será el alemán Jan-Lennard Struff (29), que derrotó el miércoles al estadounidense Michael Mmoh por 6-2, 6-2 y 7-5.

En el arranque de la tercera jornada, el quinto cabeza de serie, el alemán Alexander Zverev, sufrió para derrotar al joven estadounidense Brandon Nakashima por 7-5, 6-7 (10/8), 6-3 y 6-1 y jugará la tercera ronda contra el francés Adrian Mannarino.

El chileno Cristian Garín, número 19 del mundo, sufrió una dura derrota ante el kazajo Mikhail Kukushkin en un maratónico juego de tres horas y 59 minutos.

Garín, el tenista latinoamericano de mayor jerarquía en la ATP que quedaba en Nueva York, logró remontar dos sets en contra pero acabó cayendo por 6-2, 6-1, 3-6, 4-6 y 7-5.

Por su parte, el español Alejandro Davidovich (99) sorprendió al polaco Hubert Hurkacz (33) al derrotarle por 6-4, 1-6, 6-2 y 6-2.

Lea además: Colombiano José Quintana fue enviado a lista de lesionados de Cachorros de Chicago

En dobles, entraba en acción la pareja formada por los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, comenzando la defensa del título del pasado US Open ante el francés Édouard Roger-Vasselin y el austriaco Jurgen Melzer.

Mladenovic cae y protesta

Este miércoles, la rusa Varvara Gracheva, de 20 años, logró una espectacular remontada ante la francesa Kristina Mladenovic, 44 de la WTA, por 1-6, 7-6 (7/2) y 6-0 en dos horas y 13 minutos de juego.

Mladenovic formaba parte del grupo de cinco tenistas franceses que fue puesto en mayores condiciones de vigilancia sanitaria y aislamiento debido a su contacto con Benoit Paire, excluido del torneo por dar positivo por coronavirus y que este miércoles aseguró que dio negativo en una prueba posterior.

Tras su eliminación, Mladenovic se quejó enérgicamente de las condiciones que se les aplicó pese a que ningún jugador del grupo -que incluye a Richard Gasquet, Grégoire Barrère, Adrian Mannarino y Edouard Roger-Vasselin- dio positivo por covid-19.

"Estoy completamente devastada", dijo la jugadora sin poder frenar las lágrimas. "Estaba jugando muy bien, pero no pude terminar el juego".

"Es una pesadilla lo que estamos pasando aquí. Todo lo que quiero es ser libre de nuevo", afirmó. "Es absolutamente abominable la forma en que nos tratan, pero no quiero que sea una excusa para mi derrota. No es culpa de USTA (Federación de Estados Unidos) que no haya convertido mis cuatro puntos de partido".

Esa vigilancia reforzada implica que el grupo es sometido a controles diarios de covid-19 y cuenta con un todavía menor margen de movimiento en la llamada "burbuja" del Abierto, que incluye los hoteles sede y Flushing Meadows, donde se trata de resguardar a los tenistas de la pandemia.

"Si hubiera sabido que jugar 40 minutos a las cartas, con una mascarilla, con un jugador (Paire) que dio positivo, pero que acabó siendo negativo, habría tenido estas consecuencias, nunca habría puesto un pie en este torneo", aseguró la francesa.

Lea también: Brasil anunció igualdad de ingresos de hombres y mujeres en sus selecciones de fútbol

Kvitova avanza

La checa Petra Kvitova, sexta cabeza de serie, superó a la ucraniana Kateryna Kozlova (99) por 7-6 (7/3) y 6-2 y jugará la tercera ronda ante la estadounidense Jessica Pegula.

La primera cabeza de serie, Karolina Pliskova, retomaba la acción ante la francesa Caroline García.

La checa intenta sacar provecho de las notables ausencias en Nueva York, incluidas las dos primeras del ranking de la WTA (Ashleigh Barty y Simona Halep), para levantar su primer triunfo de Grand Slam.

La única final en un 'Major' de Pliskova, de 28 años, fue precisamente en el Abierto de EEUU en 2016.

También este miércoles, la joven japonesa Naomi Osaka, que sigue arrastrando problemas físicos en la pierna izquierda, busca un triunfo ante la italiana Camila Giorgi.

El US Open se está celebrando sin espectadores y en un estado de aislamiento frente a la amenaza de la pandemia de coronavirus, una atmósfera que contrasta con la habitual energía que brindan los cientos de miles de aficionados que acuden cada año durante esta semana de tenis en Flushing Meadows.