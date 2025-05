Djokovic destapó el secreto de su éxito tras victoria en Roland Garros

"En ese momento he encontrado los buenos golpes. Creo que en general he jugado bien, he conseguido mantener la calma, lo cual no es fácil cuando afrontas a un francés aquí", señaló.



Djokovic indicó que tras haberse alzado con el torneo de Ginebra la pasada semana, el único de la presente temporada y el centésimo de su carrera, ha recuperado la confianza.



"La había perdido porque no ganaba partidos, pero la victoria en Ginebra llegó en el buen momento, me ha permitido llegar a Roland Garros con más confianza y con una energía positiva", señaló.