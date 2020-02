Djokovic insiste en la necesidad de fusionar la ATP Cup y la Copa Davis

Novak Djokovic, que este lunes debutará en el torneo de Dubái como número 1 mundial, insistió este domingo en la necesidad de fusionar la ATP Cup, cuya primera edición se disputó en enero en Australia, con la Copa Davis para crear una nueva "Super Copa".

"Creo que (ATP Cup y Copa Davis) deberían fusionarse", declaró Djokovic, que el mes pasado conquistó su octavo título en el Abierto de Australia y que lideró a Serbia a ganar la primera edición de la ATP Cup.

Las dos competiciones se disputaron con menos de dos meses de diferencia, la Copa Davis en Madrid en noviembre como final de temporada y en enero la ATP Cup. Ambos torneos por selecciones tienen un formato muy similar.

La fusión es "necesaria porque para mí, personalmente, será muy difícil jugar los dos torneos todos los años; tendré de elegir", advirtió el serbio, de 32 años y que también es el presidente del Consejo de Jugadores de la ATP.

"No creo que sea un modelo sostenible para nuestro tenis", añadió Djokovic, que apuesta por la creación de una 'Super Copa' que sustituya a los otros dos torneos.

A Djokovic tampoco le convence el nuevo formato de Copa Davis, que se juega concentrado en una semana y en una sola ciudad.

"Lo que no me gusta es que no tienes la posibilidad de jugar en casa", indicó.

También critica que la ATP Cup vaya a disputarse en Australia durante 10 años: "Es difícil llamarlo una Copa del Mundo porque no tienes dimensión mundial si te quedas en el mismo sitio durante 10 años".