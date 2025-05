Djokovic llegó al 100: ¿cuáles son los dos tenistas que lo superan en títulos?

Cifras dignas para destacar en el tenista serbio

Ha tenido que asumir una nueva realidad el jugador que más semanas ha sido número uno del mundo (428), en trece temporadas distintas. En la cima del circuito durante ocho años, el número uno más longevo de la historia (36 años y 321 días), atravesó el 2024 al margen del éxito. No ganó torneo alguno en esa campaña aunque acarició otra vez Wimbledon, batido por Carlos Alcaraz.



"Es una nueva realidad para mí, tengo que decirlo, intentar ganar un partido o dos, sin pensar en llegar lejos en los torneos. Es una sensación completamente diferente a la que he tenido durante más de 20 años en el circuito. Es un reto mental al que me enfrento en pista. Supongo que es el ciclo de la vida", asumió con cierta resignación Novak Djokovic tras caer eliminado en su primer partido del Masters 1000 de Montecarlo.