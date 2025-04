Djokovic no lo puede creer: nueva eliminación prematura en Madrid

Novak Djokovic, actual número 5 del mundo, sufrió una nueva decepción en el circuito del tenis mundial tras caer eliminado en su debut en el Masters 1000 de Madrid, ante Matteo Arnaldi en un duelo que terminó en parciales de 6-3 y 6-4.

Lejos del tenis que le conocemos a Djokovic, el serbio no ha tenido el mejor nivel en sus últimas salidas y ahora volvió a perder en un debut en la Caja Mágica y dejó atónitos a los aficionados que esperan verlo volver.

Djokovic lleva sin ganar un título desde el Masters ATP de final de temporada a finales de 2023 (a excepción de los Juegos de París-2024) y sigue esperando su título número 100 en el circuito masculino de tenis.

"Creo que lo positivo es que realmente me divertí más de lo que lo he hecho, en Montecarlo o en algún otro torneo, así que eso es algo bueno. Pero obviamente el nivel de tenis no es donde me gustaría que estuviera", afirmó el tenista, de 37 años, en rueda de prensa.

"Es una nueva realidad para mí, tratar de ganar un partido o dos, no pensando realmente en llegar lejos en el torneo. Es un sentimiento completamente diferente de lo que tuve durante más de 20 años en el tenis profesional, así que es una especie de desafío para mí mentalmente enfrentarme a este tipo de sensaciones en la pista", prosiguió el serbio.

Djokovic, que seguramente ya esté pensando en el Masters 1000 de Roma -último ensayo antes de Roland Garros, en el cual buscará su título número 25 del Grand Slam.