Djokovic preocupa en el US Open: debut envuelto en problemas físicos

Inició una nueva edición de uno de los torneos más importantes en el mundo del tenis, el US Open 2025, en donde Novak Djokovic comenzó su campaña en el con una victoria por 6-1, 7-6(3), 6-2 frente al joven estadounidense Learner Tien, asegurando su pase a la segunda ronda del torneo.

A pesar de su avanzada edad, el serbio demostró que sigue siendo una fuerza dominante en los Grand Slams, aunque reveló que el camino no fue tan sencillo como lo indica el marcador. Djokovic se sinceró y dijo que había sufrido problemas físicos que lo obligaron a bajar el ritmo.

Djokovic causa preocupación tras su debut en el US Open

Desde el arranque, Djokovic marcó territorio y en apenas 20 minutos se llevó el primer set con autoridad, completando un inicio arrollador. Sin embargo, todo cambió en el segundo set. El partido se estiró por más de 80 minutos y Tien encontró ritmo, obligando al serbio a enfrentar intercambios largos y desgastantes. Fue entonces cuando Djokovic comenzó a mostrar signos de fatiga y cometió errores no forzados que permitieron al juvenil volver al encuentro.

El momento crítico llegó en el tie-break, donde Djokovic, con su experiencia, logró mantenerse firme y cerrar ese decisivo parcial 7-3. Además, recibió atención médica debido a una ampolla significativa en el pie derecho, que fue captada en cámara y generó reacciones en redes sociales por su aspecto “horrífico”.