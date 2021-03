Djokovic supera a Federer como el “número uno histórico” de la ATP

Novak Djokovic se convierte el lunes a sus 33 años en el "número uno histórico" del tenis, como le gusta decir, al ocupar por 311ª semana el primer puesto de la clasificación mundial, una más que Roger Federer. El siguiente objetivo para él será batir el récord de títulos del Grand Slam.

Desde un punto de visto estadístico, el serbio da un acelerón en la carrera que le mide a Federer y Rafa Nadal para ser considerado el mejor tenista de la historia. El suizo, que cumple 40 años en agosto, ha salido del podio del ránking y cuesta imaginar en estos momentos que pueda regresar al número uno.

Nadal, por su parte, tiene 'apenas' 209 semanas como número uno y, con 34 años, tampoco parece muy realista pensar en que vaya a sumar una cantidad tan importante como para alcanzar al tenista de Belgrado.

"Ahora que me he convertido en el número uno histórico me siento aliviado. Voy a poder concentrarme principalmente en los torneos del Grand Slam. Cuando aspiras al número uno estás obligado a jugar y a jugar bien, toda la temporada", había declarado Djokovic el 21 de febrero, tras su victoria en la final del Abierto de Australia, donde se aseguró continuar en la cima de la jerarquía mundial el tiempo necesario para establecer un nuevo récord.

Tras su inicio como profesional en 2003 a los 16 años, su ascenso ha sido fulgurante: entró en el 'Top 100' el 4 de julio de 2005 (94º), en el 'Top 50' el 12 de junio de 2006 (40º), en el 'Top 20' el 9 de octubre de 2006 (16º), en el 'Top 10' el 19 de marzo de 2007 (10º), en el podio el 9 de julio de 2007 (3º) y alcanzó el número 1 por primera vez con 24 años, el 4 de julio de 2011, al día siguiente de su primer título en Wimbledon, donde superó en la final a Nadal.

En la década siguiente, el serbio no abandonó prácticamente los tres primeros puestos de la clasificación, salvo por la lesión que le hizo perderse seis meses de competición en 2017.