Djokovic tomó decisión con su futuro tras la sequía de títulos

Novak Djokovic tomó una decisión con respecto a su futuro como tenista profesional y todo parece indicar que el retiro todavía está lejos de su panorama, ya que confirmó su participación en el Masters 1000 de Shanghái, que se disputará del 1 al 12 de octubre de 2025, marcando su regreso tras su derrota en las semifinales del US Open a comienzos de septiembre frente a Carlos Alcaraz.

El serbio, de 38 años, no competía oficialmente desde aquel torneo en Nueva York, lo que ha generado mucha especulación sobre cómo manejará lo que resta de la temporada. Este anuncio del torneo chino, confirmado por los propios organizadores en sus redes sociales, pone fin a ese periodo de inactividad y señala que Djokovic prepara una recta final del año cargada de objetivos.

Le puede interesar: Mundial Sub 20 2025: Los candidatos al título y el panorama de cada grupo

Djokovic estará presente en el Masters 1000 de Shanghái

Djokovic llega a esta competencia en Shanghái con un historial destacado en cuanto a Masters, ya que se encargó de ganar ese mismo en Shanghái en 2012, 2013, 2015 y 2018, y llega en buena posición en el ranking ATP, ocupando el cuarto puesto. Aunque su participación en otros torneos grandes de final de temporada, como el Masters 1000 de París o las ATP Finals en Turín, aún no está confirmada.

Volver a Shanghái representa para Djokovic una oportunidad de reconectar con la competencia al más alto nivel después de algunas ausencias y especulaciones con respecto a su futuro. Además, su presencia eleva automáticamente el nivel del torneo, pues podría enfrentarse nuevamente con rivales de su generación más joven, como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, quienes se han convertido en figuras centrales del circuito