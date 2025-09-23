Actualizado:
Mar, 23/09/2025 - 14:56
Djokovic tomó decisión con su futuro tras la sequía de títulos
Djokovic sorprende con decisión sobre su futuro
Novak Djokovic tomó una decisión con respecto a su futuro como tenista profesional y todo parece indicar que el retiro todavía está lejos de su panorama, ya que confirmó su participación en el Masters 1000 de Shanghái, que se disputará del 1 al 12 de octubre de 2025, marcando su regreso tras su derrota en las semifinales del US Open a comienzos de septiembre frente a Carlos Alcaraz.
El serbio, de 38 años, no competía oficialmente desde aquel torneo en Nueva York, lo que ha generado mucha especulación sobre cómo manejará lo que resta de la temporada. Este anuncio del torneo chino, confirmado por los propios organizadores en sus redes sociales, pone fin a ese periodo de inactividad y señala que Djokovic prepara una recta final del año cargada de objetivos.
Le puede interesar: Mundial Sub 20 2025: Los candidatos al título y el panorama de cada grupo
Djokovic estará presente en el Masters 1000 de Shanghái
Djokovic llega a esta competencia en Shanghái con un historial destacado en cuanto a Masters, ya que se encargó de ganar ese mismo en Shanghái en 2012, 2013, 2015 y 2018, y llega en buena posición en el ranking ATP, ocupando el cuarto puesto. Aunque su participación en otros torneos grandes de final de temporada, como el Masters 1000 de París o las ATP Finals en Turín, aún no está confirmada.
Volver a Shanghái representa para Djokovic una oportunidad de reconectar con la competencia al más alto nivel después de algunas ausencias y especulaciones con respecto a su futuro. Además, su presencia eleva automáticamente el nivel del torneo, pues podría enfrentarse nuevamente con rivales de su generación más joven, como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, quienes se han convertido en figuras centrales del circuito
Tras una larga para y falta de competencia se desconoce el nivel con el que pueda llegar para Shanghái, por lo pronto se sabe que Djokovic ha estado entrenando en Grecia, país en el que ha pasado buena parte de los últimos tiempos, tanto por motivos personales como deportivos.
En otras noticias: ¿JAMES SE NEGÓ A JUGAR CON LEÓN?
Lea también: Convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial sub 20
¿Cómo está el Top 10 del Ranking ATP?
|Posición
|Jugador
|Nacionalidad
|Puntos aproximados*
|1
|Carlos Alcaraz
|España
|11.540
|2
|Jannik Sinner
|Italia
|10.780
|3
|Alexander Zverev
|Alemania
|5.930
|4
|Novak Djokovic
|Serbia
|4.830
|5
|Taylor Fritz
|EE.UU.
|4.675
|6
|Ben Shelton
|EE.UU.
|4.280
|7
|Jack Draper
|Gran Bretaña
|3.690
|8
|Alex De Minaur
|Australia
|3.545
|9
|Lorenzo Musetti
|Italia
|3.505
|10
|Karen Khachanov
|Rusia
|3.280
Fuente
Antena 2