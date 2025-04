Djokovic vuelve a decepcionar y posterga el título 100: es eliminado en Montecarlo

Inició el Masters 1.000 de Montecarlo y el tenista serbio de 37 años, Novak Djokovic, llegó como uno de los tenistas favoritos a esta nueva edición, en especial por la motivación y al mismo tiempo el "peso que trae encima" de poder levantar finalmente el título 100 y que le ha sido esquivo desde hace bastantes torneos atrás.

Sin embargo, el 24 veces campeón de Grand Slam, volvió a decepcionar con un desastroso inicio en la competencia al caer nada más y nada menos en la ronda 32 frente al tenista chileno de 27 años, Alejandro Tabilo, quien cuenta con tan solo dos títulos en su palmarés y logró su mejor participación en esta competencia al clasificar a la siguiente instancia.

Así fue la derrota de Djokovic en el Masters 1.000 de Montecarlo

El serbio, ganador dos veces en este Masters 1.000, hace tiempo que no brilla en esta competencia y lo volvió a ratificar en Montecarlo. No gana un torneo desde que se impuso en las Finales ATP de 2023, justo después de conquistar el Masters 1.000 de París. Ahora su nuevo verdugo fue el chileno que logró contrarrestar su juego ofensivo y potentes remates, obteniendo una victoria fundamental, no solo en el presente torneo, sino también en su carrera como profesional, ya que tendrá la oportunidad de decir que pudo derrotar nada más y nada menos a Novak Djokovic.

El partido terminó 2 sets a cero a favor del chileno, con respetivos marcadores de 6-3 y 6-4, un sorpresivo resultado, lo que le dará puntos importantes para ascender en el ranking ATP y de paso seguirse ilusionando con su tercer título como tenista profesional, sumándolo a los que obtuvo en Mallorca y Auckland en 2024.

Esta derrota dejó bastante descontento a Djokovic, quien no pudo ocultar su frustración ante el resultado y al ver cómo se sigue alejando su título 100. No se sintió cómodo dentro del terreno de juego y dijo que este había sido su peor día, con pésimas sensaciones al respecto.

"Más bien fue el peor día. Esperaba que no fuera así, pero era muy probable que jugara así. Simplemente horrible. Sensaciones horribles. Lo siento por los espectadores".

