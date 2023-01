Djokovic vuelve a ser duda: los torneos que se perdería en 2023 por no estar vacunado

El tenista Novak Djokovic se mostró el jueves resignado a perderse más torneos en Estados Unidos por negarse a vacunarse contra el covid-19. Y es que más allá de que el serbio se perdió el Abierto de Australia en 2022, continúa reacio a las dosis contra el virus.

¿Cuáles torneos se perdería Novak Djokovic en 2023?

Ahora, mientras camina el primer torneo de la temporada 2023, las autoridades estadounidenses extendieron la exigencia de vacunación frente al covid-19 a los visitantes internacionales, con lo que el ex número 1 del mundo probablemente se pierda los torneos de Indian Wells y el Abierto de Miami.

Tras la posición que ha tomado el país norteamericano, Djokovic se pronunció, y se mantuvo firme contra la vacuna: "¿Qué puedo hacer? Nada. Sabes mi posición, así que es lo que es", afirmó en una rueda de prensa en Adelaida, donde se prepara para disputar el Abierto de Australia.

"Espero (jugar), pero si no puedo ir, no puedo ir", insistió el ganador de 21 Grand Slams, que hace un año fue deportado de Australia por no estar debidamente vacunado frente al coronavirus, siendo una de las experiencias más penosas de su vida -dicho por él mismo-.

Cabe recordar que Novak Djokovic también se había perdido el Abierto de Estados Unidos en 2022 por su negativa a la vacuna, participando en apenas dos de los cuatro Grand Slam de esa temporada.

La ausencia de Novak Djokovic resulta perjudicial para su posición en el ranking ATP, pues el serbio ha caído hasta el número 5 del mundo y se arriesga a perder hasta 2.000 puntos en la clasificación si no puede jugar en Indian Wells y Miami.

