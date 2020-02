Dura baja para Argentina de cara al enfrentamiento con Colombia por la Davis

Tras un maratónico partido de cuartos de final contra Pablo Cuevas, el argentino Diego Schwartzman, raqueta número uno de Argentina, tuvo que retirarse del ATP de Buenos Aires y será baja para el repechaje de la Copa Davis frente a Colombia. El tenista, quien había asegurado hace unos días que no sabía si estaría listo para la serie que se disputará en el Palacio de los Deportes, teniendo en cuenta lo complicado que le es jugar en la altura, ahora ya no podrá estar debido a sus problemas físicos.

La baja de Schwartzman, actual número 14 de la ATP, es un golpe duro para el equipo comandado por Gastón Gaudio, quien ahora deberá buscar alternativas, pues contaba con el 'Peque', buscando volver a las finales de la Copa Davis y sabiendo que el enfrentamiento no será sencillo, pues, aunque en las disputas previas su país siempre se ha llevado el triunfo, el beneficio de jugar en la altura y con su público, favorece al equipo 'tricolor'.

Tras su partido contra Cuevas, que lo dejaba como semifinalista del torneo de su país, Schwartzman afirmó con el dolor de no poder disputar el encuentro: "La resonancia confirmó el desgarro, que es algo más chico de lo que parecía ayer, pero que no me permite jugar. Los médicos me dijeron que no juegue, porque se me iba a abrir todo el aductor y que la recuperación me llevará entre dos o tres semanas".

Con Del Potro y Schwartzman afuera de las canchas por motivos médicos, Guido Pella y Federico Delbonis serán las dos raquetas principales del equipo rival de Colombia, que recuperó a Robert Farah para la importante disputa, luego de ser levantada su sanción tras la denuncia por doping que enfrentó.