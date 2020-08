Duro camino y rivales complicados para Cabal y Farah en su regreso

Tras su viaje a Estados Unidos para volver a la competencia oficial y prepararse para defender el título del US Open, los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, quienes componen a la pareja número uno del mundo, ya conocen a sus rivales para el Masters 1000 de Cincinnati, en donde no tendrán un camino nada sencillo hacia la final, en la que ya estuvieron en 2019, pese a no lograr el título.

La dupla colombiana se enfrentará en primera ronda a la dupla inglesa compuesta por Jamie Murray y Neal Skupski, dos buenos doblistas y quienes podrían ponerlos en aprietos. Por si fuera poco, en caso de llegar a la segunda ronda, podrían encontrarse con el número uno del mundo en sencillos Novak Djokovic, quien participará en la modalidad junto a su compatriota Filip Krajinovic, con quien enfrentarán en primera ronda a Frances Tiafoe y Tommy Paul.

Cabal y Farah arribaron hace algunos días a Estados Unidos para enfrentar esta parte de la temporada, luego de un año bastante particular y en el que no han podido jugar mucho por diferentes motivos. Sin embargo, esperan estar al más alto nivel para este primer certamen oficial de la ATP post pandemia y lograr volver a levantar el título en suelo estadounidense, teniendo en cuenta que el certamen de Cincinnati cambió de sede y no se disputará a las afueras de la mencionada ciudad, sino en el mismo Billie Jean King National Tennis Center, donde también se disputa el US Open.

Luego de este sorteo, la cuestión no luce nada sencilla y, además de Djokovic y Krajinovic, los colombianos podrían chocar con parejas de la talla de Kevin Krawietz y Andreas Mies o Marcel Granollers y Horacio Zeballos.