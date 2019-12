El sorpresivo anuncio de Marcelo Ríos al mundo del tenis

El tenista chileno Marcelo Ríos, ex número uno del mundo, sorprendió al mundo del tenis luego de un curioso anuncio en el que demostró sus deseos de volver a jugar tenis de manera competitiva, a sus 44 años. Actual capitán del equipo chileno para la ATP Cup que se disputará en Australia, el 'Chino' afirmó al diario 'La Tercera', de su país, que va a solicitar un wild card con la intención de jugar en el Challenger de Ohio, Estados Unidos.

Le puede interesar: Llega desde Italia: otro ciclista de élite mundial tendrá el Tour Colombia 2.1

"Mi idea es volver a jugar un challenger en Estados Unidos, el 7 de enero. Jugar un torneo en Ohio. Un challenger y poder ganarlo y llegar a hacer historia de nuevo y tratar de ser el jugador más viejo en ganar un torneo profesional. No es para volver, pero me bajó esto, porque me sentía bien, tenía el apoyo de mi señora, que me había dicho que jugara con los veteranos, pero le dije: 'qué lata, no es lo mío'. Le encontré sentido, estoy cerca, me sentía bien. Entrené estos 10, 20 días, y con eso me siento bastante bien como para jugar ya", afirmó Ríos en entrevista con el mencionado medio.

De igual manera el tenista sabe que esta no es una idea sencilla, pero no pierde el sueño y considera que está en condiciones de pelear por un título: "Es una locura que se me ocurrió. Obviamente la he pensado bien y con moderación. Por eso un challenger de 50. Tampoco me voy a meter a jugar un ATP, porque sé que no estoy para eso. Es solo para sentirme todavía vivo. A los 44 años, yo sé que no es lo mismo. Con pendejos de 20 se nota la diferencia. Lógicamente los tipos son fuertes y físicamente más capacitados, pero me siento capaz de hacer algo".

Lea también: Se jubiló: la millonaria indemnización que le pagará Santa Fe a Ómar Pérez

Este año se cumplieron 20 años desde que Ríos llegó a lo más alto del ranking mundial en el tenis, hecho que, además de su cumpleaños, le valió el reconocimiento de la ATP, que realizó un video con sus mejores jugadas, elogiándolo y reconociéndolo como uno de los más talentosos que se han visto en el circuito. Jugadas que varios fanáticos sueñan con volver a ver, pero que a su avanzada edad resulta un poco complicado.