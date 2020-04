El tenis y el golf también quieren volver y lo pidieron al Gobierno

En medio de la crisis que afronta el deporte tanto a nivel nacional como internacional, desde varios frentes se han comunicado con el Gobierno del país para la reapertura de algunos escenarios tomando algunas precauciones, solicitudes que se están analizando y que podrían permitirle a algunos atletas volver a la práctica, tomando especiales precauciones, mientras que los aficionados poco a poco también retornarían a los entrenamientos.

En ese sentido, las Federaciones de Golf y de Tenis enviaron un documento al Ministerior del Deporte, solicitando que se les permita volver a las canchas de las diferentes disciplinas, considerando, principalmente, que se trata de dos deportes que no son de contacto y en los que los deportistas podrían mantener un distanciamiento social responsable mientras realizan sus actividades puntuales.

De igual manera, en el mencionado documento se apega al duro golpe económico, donde más allá de los protagonistas se destaca la afectación que han sufrido diferentes familias cuyo sustento económico depende principalmente de la práctica de ambas disciplinas a lo largo y hanco del territorio nacional.

Al respecto, el documento asegura: "Esta es una situación que afecta gravemente todas las esferas sociales de nuestro país, en la que Clubes y Ligas nacionales, no son ajenas a las consecuencias económicas que traen consigo el cese de actividades deportivas, que afectan a más de 100.00 familias cuyo sustento económico depende principalmente de la práctica del Golf y el Tenis en Ligas y clubes sociales de todo el territorio nacional".

Y posteriormente añade aduce tres razones para la mencionada reapertura: "Uno de los principales aspectos de fortalecimiento del sistema inmunológico humano, junto con una adecuada alimentación, es la práctica deportiva; en momentos de crisis epidemiológica como los que estamos viviendo, es fundamental tener la mayor cantidad de personas con un sistema inmunológico fuerte. Tanto el Golf, como el Tenis, no son deportes de contacto ni de proximidad social, ya que se juegan al aire libre. No se habilitarían las zonas sociales (cafeterías, saunas, turcos, etc.) de ninguna sede deportiva, siguiendo con las estrictas recomendaciones de distanciamiento social".

Las Federaciones quedaron a la espera de una respuesta por parte del gobierno, sin embargo, consideran que la respuesta debería ser positiva, en la medida en la que se cumplan los diferentes protocolos.