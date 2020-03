El tenista colombiano Alejandro Hoyos quiere meterse al top 300 del mundo

Alejandro Hoyos partió rumbo a Cancún en busca de disputar su segunda gira de la temporada, pero la confirmación de la suspensión de los torneos del circuito ATP por el COVID-19, truncó sus planes y lo obligaron a recomponer un viaje que estaba pactado para tener una duración de seis semanas.

"Antes de viajar hablé con los miembros de mi equipo de trabajo y pese a lo que se estaba viviendo, tomamos la decisión de desplazarnos a México, más exactamente a Cancún", explicó el tenista de tan solo 20 años. "Ya no estaré las seis semanas como estaba previsto, ahora solo permaneceré acá ocho días y luego regresaré a Colombia para preparar lo que se viene".

El jugador nacido en Cartago añade que los tenistas empiezan a abandonar el complejo ubicado a las afueras de Cancún donde se disputa una serie de torneos del Circuito World Tennis Tour. "Tras la noticia de la cancelación, los jugadores se empezaron a marchar a las casas, pero aún se puede entrenar en el complejo".

La suspensión del circuito tenístico durante las próximas seis semanas ha causado temas de discusión sobre los puntos que se van a descontar, hecho al que Hoyos responde: "No sé si va a afectar el ranking, pero la ATP e ITF tendrán que buscar una solución que nos convenga a todos".

Finalmente, el jugador entrenado por Jaime Cortés, considera que la decisión de aplazar los torneos es correcta. "No me parece extrema para nada, si la ATP, ITF, y WTA tomaron estas medidas es porque la cosa es seria, no creo que sea una decisión a la ligera, todo es muy estudiado, y la salud de jugadores, entrenadores, espectadores y todos los miembros de los torneos es la prioridad. Tenis hay para rato".

Es de resaltar que Alejandro Hoyos actualmente ocupa el puesto 1201 del mundo y tiene como objetivo ingresar al top 300 de la ATP durante esta temporada.