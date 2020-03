El US Open aseguró que no se posterga y envió 'indirectazo' a Roland Garros

Los movimientos en el calendario de la ATP y de la WTA han generado algunos inconvenientes, entre ellos, la disputa entre la Laver Cup y Roland Garros, segundo 'Grand Slam' del año que debió ser postergado por la situación mundial y que, según un comunicado de prensa se jugaría entre finales de septiembre e inicios de octubre, fecha que no cayó nada bien a la mencionada Laver, teniendo en cuenta que la misma tenía fecha para el último fin de semana de septiembre.

Lea también: La llama olímpica fue entregada a los organizadores de los Juegos de Tokio

Sucedido esto y evitando más inconvenientes, los organizadores del US Open emitieron un comunicado en donde llevaron un parte de tranquilidad a todos los aficionados y trabajadores del evento, asegurando que todo, de momento, se mantendrá tal como se ha establecido y que, aunque se seguirán haciendo análisis para ver cómo marcha la situación, de momento no habrá cancelación o aplazamiento.

"La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) continúa con sus planes para el US Open 2020 y en este momento no está implementando cambios en el cronograma. Estamos viviendo una situación sin precedentes, por lo que se han analizado todas las opciones disponibles, incluyendo la posibilidad de mover el torneo para una fecha posterior", arranca diciendo el comunicado.

Le puede interesar: Conmebol pone fecha de regreso para Copa Libertadores y Sudamericana

Y luego, de manera concluyente, enviando una 'indirecta' al Abierto Francés, señala que no tomará decisiones de manera unilateral y no sin antes consultar a los demás torneos o a los involucrados: "En este momento en el que el mundo está unido, reconocemos que esta decisión no puede ser tomada de manera unilateral y en caso de que la USTA esté obligada a tomarla, lo hará consultando a los otros torneos 'Grand Slam', así como a la ATP, la WTA, la ITF y todos nuestros asociados, incluyendo la Laver Cup".

Hay que recordar que, desde varios sectores del tenis, se afirmó que la determinación de la fecha en la que se comunicó que se disputaría Roland Garros fue tomada sin consultar a nadie y como una decisión unilateral de la Federación Francesa, máxima responsable del torneo.