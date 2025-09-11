Actualizado:
Jue, 11/09/2025 - 18:16
Emiliana Arango brilla y avanza a cuartos del Abierto de Guadalajara
La antioqueña apunta a ganar su primer WTA 500, que sería el triunfo más importante de su carrera.
Emiliana Arango volvió a tener una actuación sobresaliente en México, más precisamente en el Complejo Panamericano de Tenis. La tenista de 24 años firmó su clasificación a los cuartos de final del Abierto WTA 500 de Guadalajara, en el que posiblemente es el mejor momento de su carrera deportiva.
Este jueves 11 de septiembre la colombiano afrontó un partido que tuvo un retraso de alrededor de hora y 15 minutos por mal tiempo, y en cancha derrotó en dos sets a la australiana Storm Hunter (doble 6-2).
De hecho, fue más la demora del juego que el mismo partido, pues apenas se extendió por una hora y siete minutos. Fue un despliegue de concentración y contundencia que confirmó a Arango como una seria aspirante en el torneo mexicano.
La número 86 del ranking WTA dominó el encuentro de inicio a fin, algo que era de esperarse, ya que partía como favorita para adjudicarse la serie de octavos en vista de que su rival de turno ocupa el puesto 1.269 a nivel mundial.
La australiana cometió 34 errores no forzados, una cifra que reflejó el asedio constante de la colombiana, quien hizo u partido casi perfecto, más allá de que perdió dos puntos por set.
La antioqueña, que ya venía dejando buenas sensaciones en sus últimas presentaciones, mostró una madurez táctica notable, alternando cambios de ritmo y desplazamientos agresivos para desestabilizar a su rival. Su saque fue un arma letal en los momentos de presión.
¿Quién será la rival de Emiliana Arango en cuarto del Abierto de Guadalajara?
Ahora, Emiliana Arango espera rival en cuartos de final, que saldrá del duelo entre la letona Jelena Ostapenko y la canadiense Marina Stakusic, compromiso que se disputará en la jornada nocturna de este jueves en Guadalajara.
La serie de cuarto de final en la que estará Emiliana Arango se disputará este viernes 12 de septiembre.
El Abierto de Guadalajara se juega sobre superficie dura y reparte un millón de dólares en premios, escenario ideal para que Emiliana Arango siga escribiendo su nombre en el circuito grande del tenis femenino, recordando que en febrero fue subcampeona del WTA 500 de Mérida.
