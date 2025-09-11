Emiliana Arango brilla y avanza a cuartos del Abierto de Guadalajara

Emiliana Arango volvió a tener una actuación sobresaliente en México, más precisamente en el Complejo Panamericano de Tenis. La tenista de 24 años firmó su clasificación a los cuartos de final del Abierto WTA 500 de Guadalajara, en el que posiblemente es el mejor momento de su carrera deportiva.

Este jueves 11 de septiembre la colombiano afrontó un partido que tuvo un retraso de alrededor de hora y 15 minutos por mal tiempo, y en cancha derrotó en dos sets a la australiana Storm Hunter (doble 6-2).

De hecho, fue más la demora del juego que el mismo partido, pues apenas se extendió por una hora y siete minutos. Fue un despliegue de concentración y contundencia que confirmó a Arango como una seria aspirante en el torneo mexicano.

La número 86 del ranking WTA dominó el encuentro de inicio a fin, algo que era de esperarse, ya que partía como favorita para adjudicarse la serie de octavos en vista de que su rival de turno ocupa el puesto 1.269 a nivel mundial.

La australiana cometió 34 errores no forzados, una cifra que reflejó el asedio constante de la colombiana, quien hizo u partido casi perfecto, más allá de que perdió dos puntos por set.