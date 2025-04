Emiliana Arango cayó en primera ronda en Copa Colsanitas: Tig la despachó

En una jornada atractiva de la Copa Colsanitas Zúrich presentada por Visa tuvo el protagonismo a primera hora de María Camila Osorio, actual ganadora de la competencia superando a Marie Bouzková en el 2024. Posteriormente, tenía el juego de Emiliana Arango.

La antioqueña quería dar el golpe enfrentando a Lucrezia Stefanini. Sin embargo, hubo un cambio de última hora y Emiliana Arango tuvo que jugar ante Patricia María Tig, tenista rumana que entró milagrosamente en el cuadro principal después de haber quedado eliminada en la clasificatoria el fin de semana.

Patricia María Tig disputó su primer partido el domingo 30 de marzo enfrentando a Katarzyna Kawa. La polaca se despachó contra la rumana con un 7-6, 6-7 y 7-6. Llevó el juego a tres tie-breaks, pero quedó afuera de la competencia. Lucrezia Stefanini tuvo que retirarse de la primera ronda por un cuadro febril y Tig, como Lucky Loser la reemplazó.

EMILIANA ARANGO QUEDÓ ELIMINADA EN LA PRIMERA RONDA

En un día soleado ideal para disputar la Copa Colsanitas en su primera ronda después de que la jornada del lunes quedara aplazada para este martes, Emiliana Arango no pudo ante la dureza de Patricia Tig. La europea lució mejor durante el primer set y se llevó el primero con un 3-6.

Durante el juego, se notó que Emiliana no tenía la reacción deseada, aunque el primer set duró más de cuarenta minutos, no pudo hacerle frente a la rumana que estaba en esta instancia milagrosamente. Arango no pudo en el set inicial con una dura caída en busca de dar el golpe en el segundo set.

Igual que en el primero, cuando tenía la ventaja, todo se vino abajo. Patricia Tig tuvo más energía y llevó el juego a un 3-4. En ese momento, Emiliana tuvo la posibilidad de igualar, dado que llevó el partido a un deuce, pero no pudo quedarse con el cuarto game.

Finalmente, la victoria se resolvió a favor de Patricia María Tig con dos sets 3-6, 3-6. Con ese panorama, Emiliana se despidió prematuramente, igual que Valentina Mediorreal y Mariana Higuita.