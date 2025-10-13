Emiliana Arango no pudo con Lamens y quedó fuera en Osaka

Emiliana Arango tuvo un día difícil en Japón. La colombiana debutó en el WTA 250 de Osaka con mucha ilusión y ganas de seguir sumando en su temporada, pero las cosas no salieron como esperaba. En su primer partido, se enfrentó a la neerlandesa Suzan Lamens, y terminó cayendo en dos sets que dejaron claro que no fue su mejor jornada.

Arango llegaba al torneo con buen ritmo después de su paso por Asia, pero nunca logró meterse del todo en el partido. Desde el inicio se notó incómoda con su saque, y Lamens aprovechó cada oportunidad para marcar la diferencia, fue un debut y despedida.