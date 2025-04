Emiliana Arango reveló problema tras eliminación en Copa Colsanitas: "No le encuentro la vuelta"

Terminó el sueño para Emiliana Arango en la Copa Colsanitas Zúrich presentada por Visa. Era la jornada ideal para pasar de ronda e instalarse en una instancia más cercana al título. Arango tuvo que lidiar contra una Lucky Loser, y como ha sido la costumbre, los y las tenistas que vienen de esa categoría, siempre dan el golpetazo.

Patricia María Tig, tenista rumana logró clasificar para la primera ronda por un milagro. Cayó en las clasificatorias para instalarse en esta ronda y por la retirada de Lucrezia Stefanini, tomó el lugar de la italiana en esta jornada. Su rival fue Emiliana Arango a la que le costó jugar en Bogotá, que sigue siendo una de las grandes falencias para la antioqueña.

La altura de la capital de Colombia se ha convertido en el problema principal en el juego de Emiliana Arango. No ha tenido grandes participaciones en la Copa Colsanitas, y se le acabó el sueño prematuramente. En rueda de prensa, no se guardó nada y relató lo difícil que es jugar en las canchas bogotanas.

DECLARACIONES DE EMILIANA ARANGO TRAS LA DERROTA EN COPA COLSANITAS

La colombiana no pudo ante Patricia Tig que venía con dos juegos encima y ya estaba acostumbrada a la altura por esos dos partidos que tuvo en las clasificatorias. Emiliana apenas debutaba y no se había adaptado a este factor diferencial en la competencia.

Durante la rueda de prensa, destacó ese gran problema que es jugar en Bogotá, “creo que fue una lástima. Patricia jugó muy bien, tuvo dos partidos para adaptarse a las condiciones de acá. Por mi parte, creo que pude haber jugado mejor. En los momentos importantes pude haber cometido menos errores y esa fue la diferencia”.

Sobre la altura y el efecto que deja en su juego, fue contundente, “claramente me cuesta jugar acá. No le he encontrado la vuelta a la altura y es algo que debo mirar para el futuro si es seguir jugando acá en Bogotá, buscar otra manera de jugar o tal vez simplemente es no jugar en Bogotá porque las condiciones son diferentes a lo que estoy acostumbrada a entrenar y es algo que debo ver con mi equipo para encontrar una solución”.

La altura fue lo que determinó la derrota, “la altura hace que el más mínimo error se vuelva más grande y si no juegas muy preciso empieza a costar. Es un tema de más que todo por ahí”. Afirmó que estaba mentalmente preparada para jugar en Bogotá después de una jornada lluviosa que cambió la organización del partido de Emiliana Arango.

Pese al tema de no estar adaptada a la altura, la antioqueña reveló que este juego fue mejor a otros que ha disputado en Bogotá, “hice cosas muy positivas. De la última vez que jugué en Bogotá lo hice mejor, por lo menos hice la mitad de doble faltas que la última vez que jugué acá. Honestamente creo que no jugué mal, solo pude haberlo hecho mejor”.