Mié, 29/10/2025 - 07:30
Emiliana Arango se despide del Honk Kong Open en los octavos de final
Emiliana Arango se despide del sueño de Japón tras caer en los octavos de final del Honk Kong Open.
El Honk Kong Open le abrió las puertas a la tenista colombiana, Emiliana Arango quedó eliminada del torneo tras caer en una dura batalla ante la española Cristina Bucșa, en un partido que se extendió por más de dos horas y que reflejó el alto nivel de competencia que ambas jugadoras mostraron desde el primer set.
Arango, quien venía de una buena racha en el circuito, no logró mantener la constancia necesaria para imponerse ante una rival sólida desde el fondo de la cancha y concretó una caída más a lo largo de la temporada 2025.
Emiliana Arango firmó otra eliminación
El encuentro, disputado en superficie dura, comenzó con una Emiliana Arango agresiva y precisa en sus devoluciones. La antioqueña buscó dominar los intercambios con su derecha profunda, pero Bucșa respondió con inteligencia táctica y gran movilidad, aprovechando los errores no forzados de la colombiana.
El primer set se definió por pequeños detalles y terminó 7-5 a favor de la española, quien mostró mayor eficacia en los puntos clave. En el segundo partido, Arango intentó reaccionar, subiendo su nivel de intensidad y mejorando su porcentaje de primeros servicios. La colombiana llegó a quebrar el saque de su oponente, generando ilusión de un tercer set, pero Bucșa supo manejar la presión. Con golpes angulados y una defensa férrea, recuperó el quiebre y cerró el partido con autoridad por 7-5 y 6-4, asegurando su paso a la siguiente ronda.
Para Emiliana Arango, esta eliminación supone un freno momentáneo en su progresión dentro del circuito WTA, aunque deja sensaciones positivas por el nivel mostrado ante una jugadora con mayor experiencia. La colombiana, actualmente una de las figuras más prometedoras del tenis femenino latinoamericano, continúa sumando puntos valiosos en el ranking y experiencia en torneos internacionales, consolidando su presencia entre las mejores de la región.
¿Cómo está Emiliana Arango en el Ranking WTA?
Actualmente, Emiliana Arango ocupa el puesto número 47 del ranking mundial de la WTA, consolidándose como una de las mejores tenistas latinoamericanas del momento. La colombiana, oriunda de Medellín, ha tenido una destacada temporada que le permitió escalar posiciones y mantenerse dentro del top 100, un logro importante en su joven carrera.
