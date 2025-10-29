Emiliana Arango se despide del Honk Kong Open en los octavos de final

El Honk Kong Open le abrió las puertas a la tenista colombiana, Emiliana Arango quedó eliminada del torneo tras caer en una dura batalla ante la española Cristina Bucșa, en un partido que se extendió por más de dos horas y que reflejó el alto nivel de competencia que ambas jugadoras mostraron desde el primer set.

Arango, quien venía de una buena racha en el circuito, no logró mantener la constancia necesaria para imponerse ante una rival sólida desde el fondo de la cancha y concretó una caída más a lo largo de la temporada 2025.

Emiliana Arango firmó otra eliminación

El encuentro, disputado en superficie dura, comenzó con una Emiliana Arango agresiva y precisa en sus devoluciones. La antioqueña buscó dominar los intercambios con su derecha profunda, pero Bucșa respondió con inteligencia táctica y gran movilidad, aprovechando los errores no forzados de la colombiana.

El primer set se definió por pequeños detalles y terminó 7-5 a favor de la española, quien mostró mayor eficacia en los puntos clave. En el segundo partido, Arango intentó reaccionar, subiendo su nivel de intensidad y mejorando su porcentaje de primeros servicios. La colombiana llegó a quebrar el saque de su oponente, generando ilusión de un tercer set, pero Bucșa supo manejar la presión. Con golpes angulados y una defensa férrea, recuperó el quiebre y cerró el partido con autoridad por 7-5 y 6-4, asegurando su paso a la siguiente ronda.