En Australia están seguros de que Nadal jugará en el Abierto

El director ejecutivo de Tennis Australia y director del Abierto de Australia, Craig Tiley, se mostró convencido de que el español Rafael Nadal disputará el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, a pesar de que actualmente está contagiado de covid 19.



"Estoy seguro de que Nadal jugará en el Abierto de Australia. Los jugadores que den positivo estarán aislados durante un tiempo en sus casas, pero pueden hacer una vida normal en cuanto den negativo", señaló a los medios locales Tiley, que indicó que los que ahora padecen el coronavirus están a tiempo de jugar el torneo en Melbourne.

"Si uno da positivo y quiere jugar el Abierto de Australia, ahora es el momento. Un poco más tarde tendría problemas para participar en el torneo. Sería muy dudoso”, insistió el responsable del tenis australiano.



El director del Abierto de Australia subrayó la dificultad de poner en marcha esta edición del torneo que se jugará la segunda semana de enero en relación a otras temporadas.



"Es verdad que en el 2021 fue difícil, pero un poco más fácil que este año. Hay muchos condicionantes y no sabes cómo todo eso puede afectar al torneo y especialmente a la gente. Por ejemplo, si los jugadores y su equipo comparten una habitación con alguien y esa persona da positivo, todos en esa habitación tendrán que aislarse durante siete días", advirtió.



Craig Tiley cree que los jugadores deben ser inteligentes: “El consejo que les doy a los jugadores es simple: que consigan su propia habitación. En 2021, decidimos proteger a todos los jugadores que venían de entornos devastados por el virus. En 2022, el objetivo es totalmente diferente, es proteger a todos los jugadores y aficionados que no tienen la variante ómicron u otra variante diferente del virus. Esperamos que el torneo salga bien y podamos presenciar un buen nivel de tenis”.

El Abierto de Australia es el primer gran torneo del curso. Será el primero, además, en el que la vacunación es obligatoria para jugadores, espectadores y personal del torneo.



Además, el Abierto de Australia ha creado un comité médico que eximirá a ciertas personas no vacunadas y que puedan presentar sus casos al comité que después decidirá si permite o no a ese individuo ingresar al Melbourne Park, escenario del torneo durante la segunda quincena de enero.