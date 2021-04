EN VIVO: María Camila Osorio vs Zidansek, final Copa Colsanitas

“Estoy muy feliz por llegar a la final, han sido días difíciles con partidos muy exigentes, ahora me queda prepararme con todo para el partido de mañana”, expresó la ex N° 1 del mundo en la categoría junior. “El resultado no refleja la dureza del partido, hubo games muy largos, yo estuve muy bien jugando desde el fondo y marqué la diferencia en los momentos claves del partido”, complementó.

En la final, Osorio aguarda por la eslovena Tamara Zidansek, actual N° 93 del ranking WTA, quinta preclasificada y quien venció a primera hora a la búlgara Viktoriya Tomova por 6-3 y 7-5. La deportista europea juega su segunda final en torneos WTA, hasta acá, la única había sido en Núremberg (Alemania) en 2019. Este resultado le permitirá a María Camila escalar hasta el puesto 151° de la clasificación mundial, y de ser campeona se situará 135°.

La joven tenista se convierte en la tercera cafetera en acceder al partido por el título de este certamen, uniéndose a Fabiola Zuluaga (1999, 2002, 2003 y 2004), y Mariana Duque (2010).