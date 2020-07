Entrenador de Novak Djokovic se recuperó de Covid y está listo para volver

Goran Ivanisevic, entrenador del número uno de la ATP, Novak Djokovic, ha informado de que da dado negativo en un test de la COVID-19 tres semanas después de haberse contagiado en el polémico torneo que el tenista organizó el pasado junio. "Después de dos test negativos y dos positivos, llegó mi preferido, el quinto set. Y ya sabéis que en el quinto siempre he sido duro", indicó Ivanisevic en su cuenta de la red social Instagram.

"Por fin negativo; y por fin a la libertad después de tres semanas de aislamiento", declaró el extenista croata, ganador de Wimbledon en 2001. El ex jugador agradeció a todos los que le han atendido durante su aislamiento en la ciudad de Zadar, la segunda etapa del torneo Adria Tour de Djokovic, y donde él se contagió. "Cuidaos, gente, y deseó a todos los contagiados una rápida recuperación", saludó el entrenador.



En el torneo benéfico Adria Tour, organizado por Djokovic, dieron positivo varios jugadores y entrenadores, entre ellos el propio número uno, quien ha sido criticado por ignorar las medidas de precaución durante la celebración del evento. El torneo se jugó en Belgrado el 13 y 14 de junio y luego el 20 y 21 de junio en Zadar ante miles de espectadores, sin el distanciamiento físico necesario para impedir contagios.

Tras estos hechos, Djokovic puso en duda su participación en el US Open y en esa pequeña gira norteamericana que se va a realizar en la previa de Roland Garros y otros eventos sobre tierra batida, por lo que el serbio todavía no define cómo será su calendario para lo que viene de la temporada, algo que no tuvo en cuenta al momento de realizar el mencionado Adria Tour.