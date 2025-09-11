Actualizado:
Jue, 11/09/2025 - 08:34
Ex número 1 del mundo lanza fuerte crítica a Sinner
Tras la dura derrota del italiano en el US Open le siguen cayendo críticas, en este caso fue de un extenista.
Pasados varios días de la final de US Open entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz aún siguen las repercusiones de este partido y en este caso las críticas fueron para el tenista italiano que hasta antes de la final venía como el número 1 del mundo.
La final del US Open 2025 pareció un partido de trámite para Alcaraz que dominó de principio a fin a un Sinner que no encontró respuestas al juego físico del español. Con un cómodo 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 Carlos Alcaraz se consagró como campeón del US Open 2025 y recuperó el primer puesto en el ranking ATP, además le ganó la segunda final de Majors a Sinner en el año.
“Me decepcionó su nivel”
Las críticas no se han hecho esperar para el italiano que ha sido duramente atacado no solo por los medios de comunicación sino también por extenistas, en este caso fue un ex número 1 del mundo quien no se guardó nada al referirse sobre el partido.
“Soy de los que siempre dice la verdad. No me esperaba una debilidad tan clara de Jannik Sinner con el servicio, me decepcionó su nivel, no encontró soluciones a la propuesta de Carlos Alcaraz, que no deja de crecer y tener más variantes en su tenis”
Así se expresó Boris Becker, el ex número 1 del mundo, ganador de seis grand slams entre esos el US Open de 1989, se sintió muy decepcionado por el nivel de Sinner .
Que queda en la temporada del ATP
A este año 2025 ya no le quedan más grandes para los tenistas, por lo que al menos hasta el 2026 Alcaraz seguirá siendo el número 1 donde buscará revalidar su superioridad en Australia que es el primero del año. Entre lo que queda en estos últimos meses destaca el Open de China y el Rolex de Paris.
Fuente
Antena 2