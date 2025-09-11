Ex número 1 del mundo lanza fuerte crítica a Sinner

“Me decepcionó su nivel”

Las críticas no se han hecho esperar para el italiano que ha sido duramente atacado no solo por los medios de comunicación sino también por extenistas, en este caso fue un ex número 1 del mundo quien no se guardó nada al referirse sobre el partido.

“Soy de los que siempre dice la verdad. No me esperaba una debilidad tan clara de Jannik Sinner con el servicio, me decepcionó su nivel, no encontró soluciones a la propuesta de Carlos Alcaraz, que no deja de crecer y tener más variantes en su tenis”

Así se expresó Boris Becker, el ex número 1 del mundo, ganador de seis grand slams entre esos el US Open de 1989, se sintió muy decepcionado por el nivel de Sinner .