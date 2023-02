Colombia está lista para enfrentar una serie más de la Copa Davis, en la que para esta oportunidad, recibirán a Gran Bretaña y así luchar por un cupo directo al Grupo Mundial.

Dentro de las novedades apareció la salida de Daniel Galán por una lesión, pero afortunadamente el capitán Alejando Falla solucionó rápido y dio su perspectiva de lo que serán estos cruces: "estoy seguro de que vamos a dar la sorpresa por lo que he podido ver en los entrenamiento. Son rivales con experiencia pero Bogotá es diferente. Vamos a pelear hasta el final a muerte".

Por otro lado, se refirió específicamente a la ausencia de Galán: "es verdad que su baja es muy importante en el equipo, pero por suerte los demás están en un buen nivel. Desde lo que he visto entre los británicos y nosotros, veo que estamos en mejor nivel y no me sorprende para nada que saquemos la serie adelante".

"Él jugó en Australia con la molestia abdominal y estábamos en chequeos para ver su evolución. No quiso arriesgar porque tiene un proceso de cicatrización y lamentablemente no puede estar" añadió.

Por otro lado, hizo un análisis de sus rivales y las cosa que Colombia tiene a su favor: "la altitud es lo que más incomoda, ellos la sienten y la bola también porque es novedad para ellos. Si competimos como venimos entrenando, podemos sacar uno o los dos puntos mañana".

Así las cosas, este viernes 3 de febrero arrancará la serie con dos compromisos. A las 3:00 p. m. se medirán Nicolás Mejía y Daniel Evans; mientras que a segundo turno el representante de Colombia será Nicolás Barrientos, quien jugará ante Cameron Norrie.