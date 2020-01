Farah reaparece en redes y la ITF hace oficial la sanción al colombiano

El tenista colombiano Robert Farah apareció nuevamente en sus redes sociales después de un resultado adverso en una prueba antidopaje realizada el pasado 17 de octubre y que lo sacó de la disputa del Abierto de Australia. Además porque este martes el ITF comunicó que la sanción provisional al deportista entró en vigencia.

Lea también: Daniel Galán perdió en primera ronda del Australia Open

Precisamente, el colombiano en un video en sus redes sociales agradeció todas las muestras de cariño por su cumpleaños celebrado el 20 de enero y aseguró que en estos momentos difíciles que pasa todos los mensajes son muy importantes para él y para toda su familia.

Lea también: Daniel Galán perdió en primera ronda del Australia Open

"Quiero agradecerles a todos por los deseos que me dieron ayer en mi cumpleaños, muchísimas gracias por el apoyo que he recibido en estos momentos todas las muestras significan demasiado", dijo Farah.

El deportista aseguró que después de unos días muy complicados para su carrera deportiva, su decisión es no esconderse y volver a estar activo por lo menos en sus redes sociales, ya que, según explica, no tiene nada que temer.

"Hoy decidí volver a activarme en redes, no quiero vivir achantado quiero seguir siendo yo, yo se que no he hecho nada malo y quiero seguir viviendo mi vida para volver a una cancha de tenis", explicó el tenista.

Finalmente, Robert Farah aseguró que espera poder solucionar cuanto antes la complicación de sus resultados adversos y regresar a las canchas para hacer lo que más le gusta que es jugar tenis, compartiendo cancha con Juan Sebastián Cabal.

"Trabajaré muy fuerte, se los prometo e intentaré hacer todo lo posible para volver a las canchas como debe ser", finalizó el deportista.

El jugador está esperando el resultado de la prueba B tomada el 17 de octubre para poder definir la hoja de ruta, bien sea en su defensa si el resultado coincide con la primera muestra, o volver a las canchas en dado caso si la prueba tiene un resultado diferente.

En las últimas horas, la Federación Internacional de Tenis en un comunicado hizo oficial la suspensión provisional para el deportista a partir de este 21 de enero de 2020 y confirma que Farah no hizo la solicitud para revocar esta suspensión, por lo que no estará en ningún torneo hasta que se de solución al hecho.