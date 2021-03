Federer considera que "es bueno estar de vuelta"

Roger Federer, que jugó este miércoles su primer partido en más de un año, y ganó, aseguró que volver a su edad "no es algo sencillo", pero que ha merecido la pena.



"Es bueno estar de vuelta", dijo Federer a pie de pista tras vencer en tres sets y casi dos horas y media a Daniel Evans.



Vea también: Roger Federer volvió a jugar tras 13 meses y habló sobre su dolor de rodilla



"Ha sido un buen partido. Al final estaba cansado. Daniel tenía más energía, pero estoy muy contento con cómo he jugado", aseguró.



Sobre el estado de su rodilla derecha, que ha sufrido dos artroscopias en el último año, Federer no quiso especular demasiado y apuntó que lo importante es cómo se sienta este jueves y durante los siguientes seis meses de la temporada.

Le puede interesar: Roger Federer regresa de manera triunfal tras 13 meses sin jugar



"Volver a mi edad no es algo fácil, con mi equipo ha sido mucho más sencillo, pero ha merecido la pena por jugar un partido como el de hoy", dijo Federer, quien en agosto cumplirá 40 años.

Hay que recordar que el suizo derrotó al británico Daniel Evans por 7-6 (8), 3-6 y 7-5.