Federer le pondría fin a su carrera: "No necesito el tenis, es mejor parar"

Las noticias para los fanáticos del tenis no son buenas, al menos así se pudo ver este martes cuando Roger Federer, uno de los tenistas más importantes del mundo, diera unas declaraciones que ponen en el limbo su exitosa carrera en la que ha podido sumar 20 títulos de Grand Slam.

Para la prensa neerlandesa el suizo confirmó: "Una carrera no puede durar para siempre. Soy feliz con pequeñas cosas como disfrutar a mis hijos y, además, poder felicitarlos cuando tiene un triunfo importante en lugares que parecen normales como el colegio".

"Llevo mucho tiempo sin poder ver a algunos amigos. Además, ahora puedo hacer planes un martes a la mañana. A veces extraño el deporte sí, pero tener una vida en casa y normal está mucho mejor" añadió el tenista que no tiene partidos oficiales desde el 2021.

"No creo que necesite del tenis. Me encanta ganar pero, si ya no eres competitivo, es mejor parar" una frase que fue tomada como un discurso final previo al posible retiro que hará el deportista de 40 años.

¿Cuáles han sido los mayores títulos de Federer?