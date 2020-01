Federer sabe que su regreso a Australia para 2021 es complicado

Roger Federer perdió su partido de semifinales del Abierto de Australia, contra Novak Djokovic, de manera contundente. Y aunque se habló mucho del estado de salud del suizo, quien en los cuartos de final sufrió problemas de espalda y decidió no entrenarse en la previa del encuentro contra el serbio, para intentar superar las dificultades, lo cierto es que parece que no logró conseguir ponerse en plenitud de condiciones y esto le costó a la hora de afrontar un encuentro lleno de intensidad, contra el número dos del mundo.

Lea también: Calendario de Anthony Zambrano previo a los Juegos Olímpicos de Tokio

De tal forma, finalizado el encuentro, Roger se refirió a la forma en la que jugó, habló de la posibilidad de un retiro al término de este año y dejó en claro lo que piensa de lo que viene. "Al final del día estoy feliz por lo que logré. Era difícil ganar, estaba claro y aunque pude haber jugado mejor, hecho las cosas mejor, termino satisfecho. No hubiera salido a la cancha si no tenía la posibilidad de ganar", sentenció sobre lo ocurrido en la cancha.

Posteriormente, hablando de su rival fue claro: "Novak es un gran jugador, que hace las cosas bien y te obliga a hacer las cosas mucho mejor. Me hizo sentir incómodo y sé que he podido hacer las cosas mejor, sin embargo, también las cosas fueron difíciles y hasta analicé mi retiro del partido, algo que dialogué con mi equipo".

Le puede interesar: Conmebol cambia estadio para partido de vuelta entre Millonarios y Always Ready por la Sudamericana

Y para concluir, se refirió a la posibilidad de un retiro a final de año: "No lo sé, tal como sucedió el año anterior, nunca se sabe qué depara el futuro, especialmente, teniendo en cuenta mi edad. Sin embargo, estoy confiado, me siento bien por cómo estoy jugando y no tengo planes de retirarme. Así que vamos a ver qué nos depara el año, cómo marchan las cosas con la familia y ahí pues se definirá eso".